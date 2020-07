Donnerstag, 30. Juli 2020

Produktion mit Maskengebot und Fiebermessen

Fiebermessen für externe Besucher und Lieferanten ist verpflichtend, den Mitarbeitern dient es freiwillig als zusätzliche Vorsorge. Gemessen wird kontaktlos durch Infrarot. Foto: Stiebel Eltron

Holzminden. Schon sehr früh sehr konsequent gehandelt hat das Holzmindener Unternehmen Stiebel Eltron: Ein Krisenstab wurde gebildet und ein strenges Corona-Schutzkonzept entwickelt. Zurzeit herrscht Betriebsruhe in dem als systemrelevant eingestuften Unternehmen. Wenn ab Montag die Produktion aber wieder hochgefahren wird, wird gut die Hälfte der Mitarbeiter im Homeoffice sitzen. Und in der Produktion gelten strikte Vorgaben. Die Schichten sind separiert, es herrscht Maskenpflicht, sobald ein Abstand von vier Metern zueinander nicht eingehalten werden kann. Das Unternehmen bietet an der Pforte kontaktloses Fiebermessen an – für Mitarbeiter freiwillig, für Lieferanten verpflichtend – und bezahlt Mitarbeitern den Corona-Test. (bs)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 31.07.2020