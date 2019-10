Donnerstag, 24. Oktober 2019

Prof. Dr. Dieter Grommas erhält in Holzminden den HAWK-Preis

HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy überreichte den HAWK-Preis an Prof. Dr. Dieter Grommas, neben ihm seine Frau. Foto: spe

Holzminden. „Jeder sagt, das ist eine gute und weise Entscheidung, wir haben den Richtigen ausgesucht. Alle sind dafür, dass du diesen Preis bekommst“, so HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy in seiner Laudatio. In einer Feierstunde im Lichthof der HAWK in Holzminden, vor rund 200 geladenen Gästen, hat Hudy am Mittwochabend Prof. Dr. Dieter Grommas den HAWK-Preis der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst überreicht. Der 67-Jährige erhält den Preis in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die HAWK, die Lehre und das Land Niedersachsen. Der HAWK-Preis, sagte Hudy, sei in diesem Fall „so etwas wie der Oscar für das Lebenswerk“. Grommas, der am Standort Holzminden als Professor und Studiendekan tätig war, von 2017 bis 2018 Vizepräsident für Studium und Lehre an der HAWK, wurde im letzten Jahr pensioniert und ist weiter Lehrbeauftragter an den HAWK-Standorten Holzminden und Hildesheim. Grommas ist der siebte HAWK-Preisträger. Eine Rekordkulisse an Gästen und langanhaltender Beifall nach der Preisübergabe dürfen als Beleg der Wertschätzung für den Preisträger und Menschen Prof. Dr. Dieter Grommas gelten. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 25. Oktober