Dienstag, 21. Januar 2020

Prof warnt: „Holzminden muss aufpassen“

Dieser unschöne Ort soll demnächst verbaut werden mit der Erlebniswelt. Foto: spe

Holzminden. Die Präsentation der Entwürfe für einen HAWK-Neubau in der Stadthalle Holzminden nahm Professor Wolfgang Rettberg zum Anlass, einige Anmerkungen zur Situation der Holzmindener Innenstadt zu machen. Der Architekt und Stadtplaner, der 25 Jahre lang an der Hochschule in Holzminden in den Baustudiengängen lehrte und sich demnächst von HAWK und Stadt verabschieden wird, hob mahnend den Zeigefinger: „Holzminden muss aufpassen. Sie haben eine sehr schöne Stadt, aber Details weisen darauf hin, sich mit der Zukunft zu befassen. Sie müssen Leerstände im Auge behalten und aufpassen, dass sich die Folgen des demografischen Wandels nicht zu sehr ausweiten.“ (spe)

