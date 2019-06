Montag, 24. Juni 2019

Programme mit neuer Frequenz beim digitalen Antennenfernsehen DVB-T2 HD

Fernsehzuschauer müssen handeln, um weiterhin ihre Stammsender sehen zu können. Foto: Axel Herzig

Holzminden. Es ist soweit: Am Senderstandort Holzminden-Stahle wird die Frequenz des NDR-Multiplexes beim digitalen Antennenfernsehen DVB-T2 HD umgestellt. Ab Mittwoch, 26. Juni, sind die Programme NDR Fernsehen HD, WDR HD, MDR HD, BR HD und hr HD ausschließlich auf Kanal 32 (562 MHz) zu empfangen. Die Ausstrahlung auf dem bisherigen Kanal entfällt. Fernsehzuschauer, die in Holzminden über Antenne fernsehen, müssen handeln: Um weiterhin wie gewohnt die genannten Programme zu empfangen, müssen sie nach der Umstellung am Mittwoch, 26. Juni, an ihrem DVB-T2-HD-Empfangsgerät einen Sendersuchlauf durchführen. Für Fragen zum Thema hat der NDR eine kostenlose Hotline eingerichtet. Unter 08000/637099 können sich Fernsehzuschauer täglich zwischen 6.30 und 23.30 Uhr individuell informieren. (tah)