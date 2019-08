Samstag, 10. August 2019

Programmfeuerwerk im Schloss Bevern

Deutschlands berühmtester (Jux-)Briefschreiber Winfried Bornemann. Foto. Agentur

Bevern. Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein Verlag 25 Jahre lang der Region ein Gesicht gibt – so wie der Verlag Jörg Mitzkat, der in diesem Jahr ein Vierteljahrhundert durch seine Publikationen das Weserbergland immer wieder neu in Bild und Schrift setzt. Dieses besondere Ereignis nimmt Verleger Mitzkat zum Anlass für eine außergewöhnliche Festivität: Er holt gemeinsam mit Freundeskreis Schloss Bevern und Kulturressort im Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern die „Compagnie Poesie“ ins Schloss. Das Ergebnis: Am Sonnabend, 17. August, steigt im schönen Schlosshof ab 19.30 Uhr eine „Lange Nacht der Poesie“ (bei schlechtem Wetter in der Schlosskapelle).

