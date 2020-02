Samstag, 29. Februar 2020

Projekt MIGOEK in Holzminden hilft Migranten

„Man kennt sich“ ist ein Trugschluss, so HAWK-Prof. Dr. Jörg Lahner. MIGOEK schafft neue Vernetzungsstrukturen. HAWK und Projektpartner tauschen sich über die Ergebnisse von MIGOEK aus. Foto: HAWK

Kreis Holzminden. Wenn ich ein Unternehmen gründen will, stehe ich vor großen Hürden. Noch höher sind sie, wenn ich einen Migrationshintergrund habe: Wohin kann ich mich wenden, wenn ich einen Business Plan erstellen muss, wer hilft mir über die Anfangsphase hinweg, wo finde ich die richtigen Ansprechpartner in meinem Landkreis oder auch bundesweit? Diesen und anderen Fragen haben sich die HAWK-Projektleitung des Projekts Migrantische Ökonomie für ländliche Räume, kurz MIGOEK, an der HAWK Prof. Dr. Leonie Wagner und Prof. Dr. Jörg Lahner mit einem Forschungsteam gestellt – auch im Landkreis Holzminden. Nach drei Jahren Projektlaufzeit blickten sie jetzt auf die erreichten Ergebnisse: „Wir konnten mit den Projektpartnern einerseits viel erreichen. So hat eine Sensibilisierung in den beteiligten Landkreisen stattgefunden. Andererseits sind drei Jahre zu wenig, um tatsächlich nachhaltige Strukturen zu verankern“, resümiert Leonie Wagner.

