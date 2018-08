Montag, 27. August 2018

Prozess gegen „Folterpaar“ vor dem Abschluss

Höxter/Paderborn. Wenige Strafprozesse finden solche Aufmerksamkeit: Seit 22 Monaten steht das „Folterpaar von Höxter“ in Paderborn vor dem Landgericht Paderborn. 54 Verhandlungstage hat das Schwurgericht hinter sich. Jetzt steht das Verfahren, in dem es auch um den Tod von Annika W. aus Uslar geht, vor dem Abschluss.

Wilfried W. (48) und Angelika W. (49) haben im „Horror-Haus von Bosseborn“ Frauen erniedrigt und gequält. Annika W. (33) aus Uslar und Susanne F. (41) aus Bad Gandersheim überlebten die Monate langen Torturen in dem maroden Bauernhaus nicht. Seit Oktober 2016 stehen die W.s wegen Mordes durch Unterlassen und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Als Eheleute geschieden und als „duo infernal“ vereint, wirken sie äußerlich wie ein alltägliches, eher leicht verschrobenes Paar. Aber der Tatkomplex lässt sich tatsächlich mit dem Attribut „Horror“ umschreiben... Von Ulrich Pfaff



Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 28.08.18