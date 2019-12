Freitag, 13. Dezember 2019

PS.Speicher zeigt Sonderausstellung in Einbeck

Eröffnung der Ausstellung sitzend in und stehend neben einem Opel 10/25 aus dem Jahr 1912. Foto: TAH

Einbeck. Die Marke Opel kann in diesem Jahr auf eine 120-jährige Geschichte als Automobilhersteller zurückblicken. Mit der neuen Sonderausstellung „Opel – von Kadetten und Kapitänen“ greift der PS.Speicher in Ein-beck dieses Jubiläum auf und zeigt ab dem 18. Dezember im PS.Forum dazu sorgfältig ausgewählte Schätze aus seinen Depots. Eröffnet wurde die mit finanzieller Unterstützung des regionalen Opel-Autohauses Siebrecht realisierte Ausstellung bereits im Kreise geladener Gäste und in Anwesenheit der Bürgermeisterin der Stadt Einbeck, Dr. Sabine Michalek, Opel-Direktor Groß- und Gewerbekunden Wolfgang Stahl sowie dem Stifter-Ehepaar Gabriele und Karl-Heinz Rehkopf.

