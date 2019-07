Dienstag, 09. Juli 2019

PSV Holzminden weiter auf Rekordjagd

Das PSV-Team in Uslar (von links): Matthias Ebeling, Edgar Bettermann, Elke Dorusch und Rudolf Ebeling. Foto: PSV Holzminden

Holzminden. Das unermüdliche Läuferteam war trotz der herrschenden Hitze in den letzten Wochen ständig unterwegs und vertrat den PSV Holzminden erfolgreich bei Wettkämpfen in Kollerbeck, Derental, Uslar, Stadtoldendorf, Amelunxen, Hoitlingen und Fallersleben. Neben zahlreichen guten Platzierungen wurden vier weitere Kreisrekorde und ein Bezirksrekord verbessert. Damit verbesserten die PSV-Leichtathleten in diesem Jahr bereits 15 Kreisrekorde, vier Bezirksrekorde und zwei Landesrekorde.

