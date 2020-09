Dienstag, 22. September 2020

Psychische Belastungen durch die Corona-Pandemie

Dr. Dirk Dammann ist Leiter des Albert-Schweitzer Therapeutikums, Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Holzminden. Foto: Albert-Schweitzer-Familienwerk

Holzminden. Nur selten betreffen Ereignisse eine Gesellschaft in so vielerlei Hinsicht wie die aktuelle Corona-Pandemie. Wenngleich die Auswirkungen jeden individuell treffen, so sind die Maßnahmen zur Eindämmung doch gravierend für den überwiegenden Teil der Bevölkerung. Kontaktbeschränkungen, fehlende Freizeitmöglichkeiten und das Problem, auf engem Raum viel Zeit verbringen zu müssen, treiben besonders Familien in soziale Spannungen. Eine Entwicklung, die Dr. Dirk Dammann sorgen bereitet. Er ist Leiter des Albert-Schweitzer Therapeutikums, Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Holzminden, und bekommt die Auswirkungen der Pandemie in Form belasteter Kinder und zum Teil auch Zunahme häuslicher Gewalt mit. Er schildert die Beobachtungen, die er jeden Tag macht, und die Erkenntnisse, die er aus der Verknüpfung mit aktuellen Studien zieht.

„Wir sehen, dass das Verhältnis der Resilienzen gegenüber den Belastungen einen Schwellenwert besitzt. Untersuchungen zeigen gleichermaßen, dass nicht die Einzelfaktoren alleine, sondern die Kombination der Belastungen am Ende den Verlauf bestimmt.“ Diese Beobachtungen würden Modelle wie etwa die ACE-Pyramide nach Centers for Disease Control and Prevention, die sich mit der Auswirkungen traumatischer Erfahrungen im Kindheitsstadium auseinandersetzt, bestätigen. Das Modell zeigt, dass frühe, negative Erfahrungen im Kindesalter, im gesamten weiteren Lebenslauf soziale, emotionale, aber auch kognitive Einschränkungen durch die erfahrenen Traumata mit sich bringen können.

Konkret würde das bedeuten, dass in einigen Jahren ein im Verhältnis deutlich größerer Anteil der erwachsenen Bevölkerung als Nachwirkung der Pandemie mit psychischen Problemen zu kämpfen hätte als es heute der Fall ist. Eine „belastetere Gesellschaft“ wäre die Folge.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 22. September