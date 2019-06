Freitag, 21. Juni 2019

Psychosozialer Beratungsführer bleibt online

Von links: Julia Ebel, Anja Krause, Hermann Dremel und Martin Pfeffer. Foto: Peter Drews/Landkreis Holzminden

Holzminden. Beratung, Unterstützung oder Hilfe zu bekommen, wenn es um soziale oder gesundheitliche Probleme, die Ausbildung oder etwa eine geeignete Tagespflege geht, gibt es im Landkreis Holzminden eigentlich genug. Doch wie lässt sich ein am besten auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Angebot finden? Seit Mitte der 90er Jahre schon gibt es einen Beratungsführer dazu, der die einzelnen Stellen mit ihren Ansprechpartnern für alle Interessierten aufführt und ganz im Nebenbei auch untereinander vernetzt. Die aufwendige Pflege hat jetzt der Verein für Sozialpädagogik Holenberg (VfS) übernommen. Eine direkte Verlinkung gibt es über die Landkreis-Homepage.

Rund 100 unterschiedliche psychosoziale Dienste, Verbände, Vereine oder Selbsthilfegruppen führt der Beratungsführer heute auf. Als die Idee zu so einem Übersichtswerk in der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft im Landkreis aufkam, ging es vor allem darum, die Kommunikation zwischen den einzelnen Stellen zu verbessern. Denn wer was macht, war auch für die Helfer und speziell für die Fachdienste des Landkreises von entscheidender Bedeutung.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 21. Juni