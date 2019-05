Mittwoch, 22. Mai 2019

Pusten, Streichen, Schlagen, Drücken

Hören, Ausprobieren, Staunen: In der Musikschule Holzminden wird am Tag der offenen Tür einiges geboten. Foto: Käberich

Holzminden. Am Sonnabend, 25. Mai, öffnet die Musikschule Holzminden von 11 bis 14 Uhr ihre Türen in der Neuen Straße 10. Doch Vorsicht! Dieser Tag könnte Folgen haben. „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie lieber die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule“, rät Schulleiter Alexander Käberich schmunzelnd.

Was passiert, wenn man in eine Trompete pustet oder über eine Geige mit dem Bogen streicht? Wie klingt ein Flügel, wenn man sich drunter setzt und tut es eigentlich weh, wenn man auf eine Trommel schlägt? Musik zeigt Wirkung – ganz besonders dann, wenn man sie selber macht. Und das soll an diesem Tag ausprobiert werden.

