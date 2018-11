Freitag, 02. November 2018

„Qualität plus“: 450.000 Euro für Holzminden

HAWK-Prof. Dr.-Ing. Sebastian Föste mit Green Building-Studierenden: Für die Planung gebäudetechnischer Anlagen sind digitale Werkzeuge wie 3D-Simulationen (hier in Kombination mit VR-Brille) notwendig. Foto: HAWK

Holzminden (r). Mit rund 15 Millionen Euro unterstützt das Niedersächsische Wissenschaftsministerium für die kommenden drei Jahre Projekte zur Verbesserung der Studienqualität an niedersächsischen Hochschulen. Wissenschaftsminister Björn Thümler hat Freitag die Vorhaben des Programms „Qualität plus“ vorgestellt. Die HAWK wird mit rund 700.000 Euro bei zwei Projekten gefördert: „Green Building – Digitale Planung“ am Standort Holzminden konzipiert ein neues Studienprofil und baut digitale Lernformen aus. In Hildesheim wird das „Lernen mit Wikis als Wissensmanagementtool“ entwickelt und erprobt. „Wir freuen uns sehr darüber, dass diese beiden Projekte massiv vom Land unterstützt werden“, betont HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy. Prof. Dr. Thomas Nern, Vizepräsident für Studium und Lehre, kündigt an: „Unser Ziel ist, die Ergebnisse auf andere Studienangebote anzuwenden und so den Effekt der Förderung breit für unsere Studierenden nutzbar zu machen.“

Voraussichtlich mit rund 480.000 Euro wird das Projekt „Green Building – Digitale Planung“ der Holzmindener HAWK-Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen gefördert. Dabei geht es um die Weiterentwicklung des Studiengangs Green Building, der zusätzlich zu den bereits etablierten Studieninhalten der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz das Studienprofil „Digitale Planung“ bekommen soll.

Auch in der Praxis der Gebäudeplanung schreitet die Digitalisierung voran. Diese Entwicklung greift die HAWK mit „Digitale Planung“ in den Studieninhalten auf. Dabei soll die Methode des „Building Information Modeling“ (BIM) durchgängig über alle Fachsemester als Basis zur Vermittlung der fachspezifischen Inhalte dienen. BIM ist ein Organisationsprogramm, das die Entwicklung von Projekten für alle Beteiligten transparenter macht und so eine bessere Zusammenarbeit zwischen Planern, Auftraggebern und Ausführenden ermöglicht, die gleichzeitig online auf die Projektmanagement-Daten zugreifen können.

Neben der inhaltlichen Weiterentwicklung des Studiengangs sollen zudem insbesondere auf Blended Learning beruhende didaktische Studienkonzepte entwickelt und erprobt werden. Ergebnisse sollen dann auf die Studiengänge Baumanagement und Energieeffizientes und Nachhaltiges Bauen übertragen werden.

Das Projekt „Green Building – Digitale Planung“ läuft von April 2019 bis März 2022 unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Sebastian Föste. Beteiligt sind zudem das eLearning Team der HAWK, das aus dem Qualitätspakt Lehre finanzierte Projekt LernkulTour und die Stabstelle Organisationsentwicklung. „Mit dem Projekt ‚Green Building Digital‘ können wir den Studiengang Green Building weiter in seiner Qualität und Attraktivität steigern. Die Kombination der beiden Zukunftsthemen Digitales Planen und Nachhaltiges Bauen sorgt für zahlreiche Synergieeffekte. Wir bieten ein in dieser Kombination im Bachelor einzigartiges Angebot für junge Studieninteressierte“, hebt Projektleiter Föste hervor.

Freude auch bei Sabine Tippelt. „Mit diesen zwei Zukunftsthemen, ELearning und Green Building, hat die HAWK nicht nur gegenüber der Landesregierung ihr Potential bewiesen, auch für die Studierenden der HAWK ist das eine tolle Nachricht. In Holzminden kann man Zukunft studieren,“ so die Landtagsabgeordnete.