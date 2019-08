Montag, 26. August 2019

„R1“ hat wieder geöffnet: Verkaufswagen ist vor Ort

Vor drei Wochen brannte das „R1“. Foto: Feuerwehr Höxter

Höxter. Das „R1“ in Höxter, das vor drei Wochen lodernde Flammen zum Opfer fiel, hat wieder geöffnet. Eingeschränkt zwar, aber Radfahrer und Fans können unter schattigen Bäumen wieder pausieren, entspannen und auftanken. Diverse Getränke gekühlt oder heiß, ein kleiner Imbiss kalt oder warm und auch ein wenig Süßes sind schon wieder im Angebot. Die Stadt Höxter als Verpächter und Rajinder Kumar als Betreiber des „R1“ haben alle Hebel in Gang gesetzt, um dort wieder etwas möglich zu machen. Das Gebäude natürlich noch nicht wieder aufgebaut, aber ein Verkaufswagen mit ausreichend Platz und guter Ausstattung – gefunden in Berlin, dort abgeholt und in Nähe des Bouleplatzes aufgestellt – und angeschlossen an die kurzfristig zur Verfügung gestellten Versorgungsleitungen, erfüllt zunächst den Bedarf.