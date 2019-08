Donnerstag, 15. August 2019

R1 in Höxter: Ermittlungen beendet, jetzt wird abgerissen

Anfang August brannte das Ausflugslokal lichterloh. Foto: Feuerwehr Höxter

Höxter. Die Ermittlungen der Polizei Höxter sind abgeschlossen: Ursache für das Feuer im Ausflugsrestaurant R1 am Weserradweg in Höxter Anfang August war ein technischer Defekt. Nach Auskunft der Polizei ist der Brand im Inneren des Lokals ausgebrochen. Ob es eine defekte Kaffeemaschine war oder ein Dreifachstecker, das konnten die Brandermittler der Polizei nicht mehr feststellen. Dazu waren die Brandschäden zu groß. Ausgeschlossen werden kann nach dem Ermittlungsergebnis aber eine Brandstiftung. Mehrere Tage hatten die Ermittlungen gedauert. Inzwischen ist das von der Polizei noch in der Brandnacht beschlagnahmte Brandobjekt wieder freigegeben. Nach Aussage der Stadt Höxter soll die Brandruine abgerissen werden.