Montag, 18. November 2019

Rabe Socke im Schloss Bevern

Die Aufführung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Foto: TAH

Bevern. Der Wolf hat den Raben Socke verhauen, weil der nicht wollte, dass sich der Wolf auf der Burg breit macht, auf der schon Rabe und Dachs leben. Der Streit war heftig, der Wolf ist stark und Rabe und Dachs sind ängstlich. Eddi-Bär rät zum Muskeltraining und zum Hauen, bis der Milchzahn wackelt. Aber kann das der richtige Weg sein? Am Donnerstag, 21. November, zeigen „Die Complizen“ für Kinder ab vier Jahren ein freches, musikalisches Stück vom Raben Socke, und erklären damit, wie Konflikte gelöst werden können. Die Aufführung wird auch erwachsenen Begleitern gefallen, beginnt um 16 Uhr in der Schlosskapelle Bevern und dauert 50 Minuten. Eintrittskarten sind an der Tageskasse ab 15.30 Uhr erhältlich. Veranstalter ist der Freundeskreis Schloss Bevern.