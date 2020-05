Freitag, 29. Mai 2020

Radhändler im Kreis Holzminden profitieren von Corona-Beschränkungen

Corona beschert einen regelrechten Fahrrad-Boom. Verkauf und Reparaturen verzeichnen einen Schub. Foto: Pixabay

Holzminden. Die Corona-Zeit sorgt aktuell für einen Boom im Freizeit-Radsport, wie die Fachhändler im Landkreis Holzminden bestätigen. „Wir können auf jeden Fall feststellen, dass die Leute mehr Fahrräder kaufen oder reparieren lassen, weil sie nicht mehr in den Urlaub fahren können“, berichtet Gudrun Priem vom 2-Rad-Center in Holzminden. „Es gibt definitiv einen Schub durch die Corona-Krise. Wir sind sehr zufrieden“, freut sich auch Michael Brünig, Inhaber vom Autohaus Reinhard Lehnhoff in Eschershausen. Nils Eisbach vom Holzmindener Radhaus am Markt bestätigt ebenfalls, was die Anderen sagen: „Den Ansturm gibt es.“ Größter Renner bei den Kunden: das Pedelec. Aber auch SUV-E-Bikes kommen super gut an. Die hohe Nachfrage führt zu Engpässen. Auch beim Autohaus Reinhard Lehnhoff ist nicht mehr jedes Modell lieferbar. „In einem Monat wird es richtig schwierig“, vermutet Michael Brünig. „Dann wird es eng werden für die gängigen Rahmengrößen.“ (ap)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 29. Mai.