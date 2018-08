Montag, 27. August 2018

Radrennen: Straßensperrungen bekannt gegeben

Auf die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand wartet ein nicht alltägliches Spektakel.

Weserbergland. Am Sonntag, 2. September, findet im Zeitraum von 7 bis 16:30 Uhr das internationale Radrennen Gran Fondo New York Deutschland statt. In der Innenstadt von Hameln, insbesondere rund um den Start- und Zielbereich auf der Mühlenstraße aber auch im Weserbergland und im Hils kommt es zu Einschränkungen.

Bereich Bodenwerder:

Hier werden die Rennfahrer um 7:38 Uhr erwartet. Die Sperrzeit beträgt circa drei Stunden von 7:25 bis 10:35 Uhr. Befahren wird der Bereich „Am Hafen“ in Richtung Buchhagen. Die Bundesstraße 240 ist kein Teil der Rennstrecke.

Bereich Eschershausen/Scharfoldendorf:

Hier werden die Rennfahrer um 7:55 Uhr erwartet. Die Sperrzeit beträgt circa drei Stunden von 7:40 bis 10:50 Uhr. Die Durchlassstelle an der Hauptstraße zwischen der B240 und der B64 ist zu beachten. Hier kann es zu vereinzelten Wartezeiten kommen.

Bereich Duingen:

Hier werden die Rennfahrer um 8:25 Uhr erwartet. Die Sperrzeit beträgt etwa drei Stunden von 8:10 bis 11:20 Uhr. Zu beachten ist die Zu- und Abfahrt über die B240 und den Kreisverkehr Bruchstraße.

Allgemeine Informationen, Verkehrshinweise und Parkmöglichkeiten:

Für Auskünfte zu den Verkehrsbehinderungen im Rahmen des Radrennens „GFNY Deutschland“ hat der Veranstalter unter der Rufnummer ein Bürgertelefon eingerichtet: 0511-53078903, das am Freitag, 31. August, bis Sonnabend, 1. September in der Zeit von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 2. September, von 7 bis 14 Uhr erreichbar ist.