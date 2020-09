Donnerstag, 03. September 2020

Radverkehrskonzept für die Stadt Holzminden wird vorgestellt

Das Foto zeigt das „Fahrrad der Hoffnung“, das die Verkehrsinitiative am Haarmannplatz aufgestellt hat. Foto: spe

Holzminden. Die Stadt Holzminden stellt derzeit zur Verbesserung der allgemeinen Situation für Radfahrer zum Ziel der Erhöhung des Anteils des Radverkehrs ein Radverkehrskonzept auf. Ein besonderes Anliegen dabei ist es, die Erfahrungen der Bürger in den Planungsprozess einzubeziehen. Entsprechend groß ist der Wunsch, eine aktive Mitwirkung der Bürger in diesem Prozess zu erreichen. Ihre Einschätzungen und Anregungen können ganz wesentlich dazu beitragen, ein sowohl zukunftsfähiges als auch verkehrssicheres Konzept nicht nur für Radfahrer jeglicher Altersgruppen, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer zu gestalten. Die Stadt Holzminden lädt daher alle interessierten Bürger zur Präsentation und Diskussion des aktuellen Entwurfs am Montag, 14. September, von 18 bis etwa 19.30 Uhr in die Stadthalle Holzminden ein.