Sonntag, 16. August 2020

Radweg Holzminden – Bevern: Schünemann für Untersuchung von Ausbaualternativen

Der Radweg zwischen Holzminden und Allersheim muss in beide Richtungen genutzt werden. Dafür ist er eigentlich zu schmal. Am schlechtesten ist sein baulicher Zustand in Allersheim. Foto: spe

Bevern/Holzminden. Mit zahlreichen Aktionen macht die Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität Holzminden auf die aktuelle Situation des Radwegenetzes in und um Holzminden aufmerksam. Mit ihrer jüngsten Anregung haben die Initiatoren den CDU-Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann auf ihrer Seite. „Der Ausbau des vorhandenen Weges zu einem Radschnellweg sowie eine Vorfahrtberechtigung für Fahrräder am Bültekreisel lassen sich allerdings nur mit Fördermitteln des Bundes und des Landes umsetzen, wenn alle Möglichkeiten intensiv geprüft werden“, so Uwe Schünemann. „An Planungshürden und dem Nachweis der für Niedersachsen erforderlichen Prognosezahlen von 1.000 Radfahrern auf einer Strecke von fünf Kilometern pro Tag, darf der Ausbau dieser wichtigen Verbindung nicht scheitern“, teilt Schünemann in einer Pressemitteilung mit.

