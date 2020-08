Montag, 17. August 2020

Radweg-Sanierungen im Kreis Holzminden

Zwischen Allersheim und Bevern wird der Radweg demnächst saniert. Foto: spe

Kreis Holzminden. Haben die Proteste so schnell gewirkt oder war die Maßnahme längst geplant? Auf jeden Fall kommt die Ankündigung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Hameln, für die meisten Radweg-Nutzer sehr überraschend: In einer Pressemitteilung verkündete der Leiter der besagten Behörde, Markus Brockmann, gestern Mittag: Ende September müssen sich Autofahrer auf der Landesstraße 584 zwischen Allersheim und Bevern auf Behinderungen einstellen. Grund ist die Sanierung des Radweges zwischen den Ortschaften Allersheim und Bevern. In einer weiteren Mitteilung werden auch noch Sanierungsarbeiten in Delligsen beschrieben.

