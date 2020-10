Mittwoch, 21. Oktober 2020

Räuberischer Diebstahl in Hameln - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem räuberischen Diebstahl in der Fußgängerzone Hameln zeugen.

Hameln. Zwei bisher unbekannte männliche Täter haben am Mittwochvormittag, 21.Oktober, aus einem Telefon-Shop in Hameln hochwertige Mobiltelefone entwendet. Dabei wurde eine unbeteiligte Person verletzt.

Die mit Mund-Nasen-Bedeckungen bekleideten Täter betraten um 11.51 Uhr den Telefon-Shop in der Bäckerstraße. Unmittelbar nach Betreten rissen sie drei hochwertige Mobiltelefone von den Kabelsicherungen und flüchteten zunächst in Richtung Wendestraße, wo ein Passant versuchte, sie aufzuhalten, was jedoch misslang. Der couragierte 41-Jährige wurde von den Tätern geschubst und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, welche im Anschluss medizinisch behandelt wurden.Die unbekannten Täter flüchteten über die Wendenstraße in Richtung Sudetenstraße und von dort möglicherweise Richtung ZOB (Zentraler Omnibus Bahnhof). Eine Nahbereichsfahndung nach ihnen lief erfolglos. Zeugen beschreiben die flüchtigen wie folgt: - beide etwa 18 Jahre alt, beide etwa 170 Zentimeter groß, südländischer Typ . Beide trugen schwarze Mund-Nasen-Bedeckungen. Täter 1: schwarz/weiße Jacke mit Kapuze über dem Kopf; Täter 2: helle, gemusterte Jacke, beigefarbene Schirmmütze. Der Wert der entwendeten Mobiltelefone wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Täter auf ihrer Flucht beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegen.