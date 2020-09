Donnerstag, 10. September 2020

Ralf Buberti zum Kreisbaurat gewählt

Der neue Erste Kreisbaurat Ralf Buberti (rechts) erhieltBlumen von Landrat Michael Schünemann überreicht. Foto: rei

Kreis Holzminden. Der Landkreis Holzminden hat ab 7. Dezember 2020 einen für acht Jahre gewählten Kreisbaurat. Ralf Buberti erhielt in der Kreistagssitzung am Montagnachmittag in der Stadthalle das einmütige Votum der Abgeordneten.

Der 61-Jährige wohnt in Uslar, hat aber bereits einige Jahre im Kreis Holzminden gelebt und gearbeitet. „Er besitzt die für das Amt erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde,“ wurde in der Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt aufgeführt. Neben dem Landrat und seinem allgemeinen Vertreter (oder Vertreterin) gibt es nur noch das Amt des Ersten Kreisbaurats als sogenanntes „Beamtenverhältnis auf Zeit“. (rei)

