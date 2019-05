Mittwoch, 22. Mai 2019

Ralf Schwager hält Plädoyer für Realisierung der Erlebniswelt Düfte und Aromen

Ralf Schwager stellte im Stadtrat sein über Nacht entstandenes Zehn-Punkte-Programm vor. Foto: spe

Holzminden. Der Beratungsbedarf ist noch groß, der Informationsbedarf über das „Leuchtturm-Projekt“ aus erster Hand für die Ratsleute scheinbar aber nicht. Denn der Verwaltungsausschuss hatte die Vorstellung der Machbarkeits- und Konzeptstudie für die Erlebnis- und Wissenswelt Düfte und Aromen in Holzminden kurzfristig von der Tagesordnung der Ratssitzung am Dienstag gestrichen. Bei aller Eile, die durch die zeitlich begrenzte Förderkulisse (es geht um Millionen-Subventionen und städtische Millionen über Jahrzehnte) entsteht, wollen sich die Entscheidungsträger angesichts der zu treffenden Jahrhundertentscheidung nicht drängen lassen. Vor den Sommerferien soll aber eine Sonderratssitzung über das Pro oder Contra Erlebniswelt entscheiden, und nach den jüngsten Tönen „zwischen den Zeilen“ dürfen alle Befürworter wieder berechtigte Hoffnung auf eine Realisierung haben. Bürger Ralf Schwager forderte zu Beginn der Sitzung Taten ein. „Es darf nicht sein, dass das Projekt stirbt oder sich eine Entscheidung so lange verzögert, dass die Fristen nicht mehr einzuhalten sind“, sagte er – und stellte sein über Nacht entstandenes Zehn-Punkte-Programm vor. (spe)

