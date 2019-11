Donnerstag, 07. November 2019

Ralf Schwager stellt Ideen für die Innenstadt Holzmindens dem TAH vor

Viele Ideen: Stadtrundgang mit Ralf Schwager. Foto: ap

Holzminden. „Viele Holzmindener wissen gar nicht, wie viele schöne Ecken unsere Innenstadt hat“, bemerkt Ralf Schwager bei einem Stadtrundgang durch die Holzmindener Altstadt, zu dem er den TAH eingeladen hat. Er hat seine Gedanken zur Innenstadtentwicklung lange reifen lassen und möchte sie, nachdem der TAH einen konstruktiven Meinungsaustausch zum Thema angeregt hat, der Öffentlichkeit präsentieren. Schwager plädiert nachdrücklich dafür, „nicht länger zu diskutieren, sondern auszuprobieren und dabei zukunftsweisend zu denken“. Seiner Meinung nach müsse dringend „vieles verändert“ werden und dass diese Veränderungen positiv verlaufen werden, steht für ihn außer Frage. Er sieht – im Gegensatz zu den „Bedenkenträgern“, von denen es zu viele gebe – großes Potenzial in dem, was bereits vorhanden ist. Das Wichtigste ist für ihn ein schlüssiges Wohn- und Verkehrskonzept, mit dessen Entwicklung und Umsetzung ein Citymanager beauftragt werden müsse. Weil „Menschen nicht in einer Geisterstadt wohnen und leben wollen“, brauche es selbstverständlich florierenden Handel und Gastronomie – konkreter sind das Schwagers Ideen für die Innenstadt. (beb)

