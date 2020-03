Freitag, 06. März 2020

Ralf Schwager stellt Pläne vor: Hotel-Erweiterung in Holzminden soll bald starten

Ralf Schwager im Gespräch mit Jens Ebert und den FDP-Landespolitikern Jörg Bode und Hermann Grupe. Foto: tah

Holzminden. Ralf Schwager hätte sich schon längst zur Ruhe setzen können. Doch ist er voller Ideen und sein Gestaltungswille ungebrochen. Sein Herz hängt an Holzminden und schlägt für die Region. Das nächste Projekt, die Erweiterung seines Weserhotels, stellt er Jörg Bode und Hermann Grupe in einem Gespräch vor. Die beiden Landespolitiker waren zum Stammtisch der FDP Holzminden im Haus.

„Ich brenne für Holzminden und bin mir sicher, dass es noch viel Potenzial gibt. Deshalb beginnen wir in Kürze mit der Erweiterung um 30 Zimmer im Weserhotel. Die Planung und Ausstattung der Zimmer macht mir richtig Spaß. Einige Zimmer haben eine Badewanne mit Blick auf den Hafen, andere eine Kitchenette oder eine Sauna. Sogar an die Schnarcher wird gedacht“, verrät der Hotelier. Für ihn steht fest: „Die Region ist hotelmäßig total unterversorgt. Der Weserradweg wird sehr gut frequentiert, und auch die örtlichen Unternehmen sorgen für eine steigende Nachfrage an Hotelzimmern.“ Enorm wichtig ist ihm, „dass der Radweg zwischen Forst und Polle zu Saisonbeginn wieder befahrbar ist. Wenn die Sperrung aus Sicherheitsgründen weiter bestehen bliebe, würde das der ganzen Region schaden“, ist sich der Unternehmer sicher.

Sicher ist er sich auch, dass sich das geplante „Haus der Düfte und Aromen“ positiv auf Holzminden und Umgebung auswirken wird. „Hier haben wir ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Das wird einzigartig. Und mit der angestrebten Förderung von 60 Prozent sollten wir das auch hinbekommen.“

Am Herzen liegt ihm auch die HAWK. „Im Augenblick haben wir circa 1.300 Studenten in Holzminden. Die bringen Leben in die Stadt. Wichtig ist, dass wir schnell eine Lösung für die Bereiche Immobilienwirtschaft und Soziale Arbeit finden. Für sie brauchen wir dringend eine neue Bleibe. Ich hoffe, dass das Land Niedersachsen als Eigentümer den Abriss des Gebäudes am Hafendamm kurzfristig in die Wege leitet, damit die Bauruine nicht weiter das Stadtbild verschandelt. Und ich hoffe auch, dass ein Neubau an den Teichen in der Bevölkerung die nötige Akzeptanz findet“, verdeutlicht Ralf Schwager.