Dienstag, 02. Januar 2018

Ralf Schwager übergibt den Staffelstab an Katrin Konradt

Ralf Schwager übergibt im Beisein des Aufsichtsratsvorsitzenden Carsten Teiwes den Staffelstab an Katrin Konradt.

Holzminden. Der Staffelstab ist übergeben, der Generationenwechsel vollzogen: Zum 1. Januar hat Katrin Konradt (32) die Geschäftsführung der Stadtmarketing Holzminden GmbH übernommen und die Nachfolge von Ralf Schwager (76) angetreten. Schwager hatte den Posten zehn Jahre lang ehrenamtlich inne, mit der Betriebswirtin für Internationalen Tourismus wird die GmbH nun wieder hauptamtlich geführt. Das war schon von 2001 bis 2007, in den Anfangsjahren des Holzmindener Stadtmarketings, mit Jürgen Block der Fall. Er ist heute Geschäftsführer der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland mit Sitz in Berlin. Am Dienstag war der erste Dienst-Tag für Katrin Konradt. Diesen erlebte sie in gewohnter Umgebung, im selben Büro am selben Schreibtisch, denn sie ist schon seit August 2010 Teil des Teams und weiß, wo der Frosch die Locken hat. Ihrem Vorgänger und „Ziehvater“ im Amt machte sie zum Abschied ein schönes Kompliment: „Herr Schwager ist der beste Chef, den man sich vorstellen kann.“ (spe)

