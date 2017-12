Freitag, 15. Dezember 2017

Ralf Schwager verabschiedet sich als Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH

Weihnachtsmarktrunde nach der letzten Aufsichtsratssitzung der Stadtmarketing GmbH.

Holzminden. Er wolle so leise gehen, wie er gekommen sei, gibt der scheidende Stadtmanager Ralf Schwager seine Losung aus – ohne offizielle Verabschiedungszeremonie und ohne große Worte. Nach der letzten Aufsichtsratssitzung lud er am Donnerstagabend die Mitglieder auf ein Heißgetränk in die Kaminstube auf dem Holzmindener Weihnachtsmarkt ein, um sich schon bald nach Eisenach zu verabschieden. Dort müsse er am Abend noch eine Rede halten. Ein paar warme Worte durfte er sich zuvor in den Gremien der GmbH anhören. (spe)

