Donnerstag, 11. Juni 2020

Randaliert und Polizeibeamte angegriffen

Von einem pöbelnden Mann berichtet die Polizei in Einbeck.

Am Mittwochvormittag, 10. Juni, randalierte ein 50-jähriger Einbecker auf dem Marktplatz in der Innenstadt. Zunächst beschmiss er vorbeigehende Passanten mit Kaffee und Erdbeeren und pöbelte lautstark umher. Als ihm dann hinzugerufene Polizeibeamte einen Platzverweis für den Innenstadtbereich erteilten, ging er auf diese los und versuchte nach ihnen zu schlagen. Da der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand und den Weisungen der Polizei nicht nachkam, wurde er kurzerhand von den Beamten in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung wurde gegen ihn eingeleitet.