Dienstag, 14. Juli 2020

Ranya Oso aus Syrien ist ein positives Beispiel für gelungene Integration

Sind ein gutes Team: Christiane Harbort-Ring, Ranya Oso und Karen Büttner (von links). Foto: spe

Holzminden/Eschershausen. Ranya Oso ist seit vier Jahren in Deutschland. Die 36-Jährige wohnt in Eschershausen und hat gerade ihre C1-Deutschkurs-Prüfung mit einer mündlichen 1 bestanden. Ihr Wunsch ist es, Soziale Arbeit zu studieren. Was sie mit Fleiß, Willen, Beharrlichkeit und Intelligenz seitdem geleistet hat, ist beeindruckend. Die Hilfe, die die Syrerin hier erfährt, ist es nicht minder. Die Kurdin aus Afrin und ihr „Unterstützernetzwerk“ sind ein sehr positives Beispiel für erfolgreiche Integrationsarbeit. Die Herausforderungen und Chancen studieninteressierter Geflüchteter in Deutschland sind ohnehin schon groß, bei Ranya Oso kommt eine Gehbehinderung hinzu. Sie trägt Orthesen.

Christiane Harbort-Ring, pensionierte Lehrerin aus Holzminden, hat Ranya Oso auf ihre Prüfung vorbereitet und sie in Deutsch fit gemacht. Ihre Betreuung geht aber weit darüber hinaus, ist auch Austausch und Beratung über das Sprachliche hinaus. Den Kontakt zwischen beiden hat Karin Büttner, Mitarbeiterin der HAWK in Holzminden, hergestellt. Hier war Ranya immer wieder aufgetaucht, um Kontakte zu knüpfen ins Hochschulmillieu. Karen Büttner berät über das Projekt „HAWK open“ studieninteressierte Geflüchtete und begleitet Studierende mit Fluchthintergrund. Sie weiß: „Die größte Hürde sind die Deutschkenntnisse.“ Ranya Oso, damals auf „B2-Level“, wusste das gut – und wollte unbedingt ihre Deutschkenntnisse verbessern. Entstanden sei, so Büttner, ein „schöner kommunikativer Prozess.“ Und daran hat auch Courage! Die Gerberding-Stiftung ihren Anteil. Sie bezahlt Unterricht und Prüfung. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 14. Juli