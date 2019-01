Dienstag, 01. Januar 2019

Rapsöl auf dem Spüligbach in Halle

Ölsperren wurden im Spüligbach installiert, das Öl wurde abgeschöpft. Foto: gl

Halle. Zu einer Ölverschmutzung auf dem Spüligbach wurde die Ortsfeuerwehr Halle am Silvestermittag gegen 12.40 Uhr alarmiert. Im Bereich einer Brücke im Verlauf der Straße „Am Tönniesbeg“ konnten die Einsatzkräfte tatsächlich eine gelbliche Verunreinigung auf dem Spüligbach feststellen. Mit Hilfe einer „Ölsperre“ aus Strohballen sowie eines speziellen Schwimmkörpers wurde die Verunreinigung aufgefangen und durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgeschöpft. Beamte der Polizei nahmen Ermittlungen zu einem möglichen Verursacher auf. Von der unteren Wasserbehörde eilte Frank Wetzel zur Einsatzstelle. Rapsöl, das bei einem Landwirt als Futterzusatz dient, war über die Regenwasserentwässerung in den Spüligbach gelangt. Auf Anordnung der unteren Wasserbehörde verblieb die „Ölsperre bis gegen 14 Uhr am Folgetag (Neujahr) im Spüligbach. (gl)

