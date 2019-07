Donnerstag, 04. Juli 2019

Rat beschließt Grundstücksverkauf für Schwagers Hotel-Anbau am Hafen

Hier am Hafen soll der Hotelanbau entstehen. Foto: spe

Holzminden. Der Rat der Stadt Holzminden hat einstimmig – bei Enthaltung von fünf Mitgliedern der SPD-Fraktion – den Verkauf eines Grundstücks an die Grundstücksverwaltungsgesellschaft Schwager GmbH & Co. KG beschlossen. Auf dem rund 2.000 Quadratmeter großen Grundstück im Steinhof will Schwager sein Weserhotel erweitern (der TAH berichtete). Neben 26 Zimmern sollen direkt am Hafen ein neuer Tagungsraum und ein neuer Eingangsbereich entstehen. (spe)

