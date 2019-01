Mittwoch, 23. Januar 2019

Rat beschließt über Feuerwehr-Neubau und Millionen für die Innenstadt

In die Innenstadt sollen Millionen an Städtebau- und Sanierungsmitteln fließen. Foto: spe/Archiv

Holzminden. Zwei bedeutende Themen hat der Rat der Stadt Holzminden auf der Tagesordnung seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 24. Januar, ab 17 Uhr im Ratssitzungssaal des Stadthauses: Die Festlegung des Vergabeverfahrens für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Holzminden und die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Innenstadt Holzminden“.

Nachdem der Stadtrat in der Dezember-Sitzung Aussprache und Entscheidung über den Neubau der Feuerwache in öffentlich-privater Partnerschaft vertagt hatte, stellte der Geschäftsführer der beauftragten Beratungsgesellschaft VBD, Hartmut Fischer, letzte Woche im Bauausschuss die Ergebnisse des Wirtschaftlichkeitsvergleichs vor (der TAH berichtete). Er brach eine Lanze für das ÖPP-Modell, das der Stadt Holzminden einen Bargeldvorteil in Höhe von 1,25 Millionen Euro bringen soll. Einen Tag vor der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Holzminden will der Stadtrat Beschluss fassen, und die Entscheidung für das ÖPP-Modell scheint sicher.

Die Stadt Holzminden hat die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm des Landes beantragt und will nach Zusage von Fördergeldern in Millionenhöhe die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Innenstadt Holzminden“ starten. Dazu ist ein weiterer Ratsbeschluss notwendig, mit dem sich die Stadt bereiterklärt, „den durch Einnahmen und durch Städtebauförderungsmittel des Landes nicht gedeckten Teil der Ausgaben für die Finanzierung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme aufzubringen“. Für Sanierungsmaßnahmen in der Innenstadt sind 2,2 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln eingeplant, 1,1 Millionen Euro muss die Stadt an Eigenmitteln aufbringen. Dieser Beschluss soll morgen gefasst werden. (spe)