Montag, 15. Juni 2020

Rat der Stadt Holzminden beschließt Verzicht auf Sondernutzungsgebühren

Fronleichnam in der Oberen Straße. Die Stadt will Gastronomen und Einzelhändlern unentgeltlich mehr Raum für Bestuhlung und Warenauslage bieten. Foto: ap

Holzminden. Die Stadt Holzminden will den innerstädtischen Einzelhandel und die Gastronomiebetrieben in der durch Umsatzeinbußen geprägten Corona-Krise unterstützen. Zur Belebung der Innenstadt und zur Unterstützung der Wirtschaft soll bis Jahresende auf die Erhebung der sogenannten Sondernutzungsgebühren verzichtet werden. Ein einstimmiger Ratsbeschluss macht dafür den Weg frei und will diesen Wirtschaftszweigen monetäre Erleichterung bieten. Der Rat der Stadt hat einen einstimmigen Beschluss gefasst.

Mit Höxter wolle sich Holzminden gegenseitig keine Konkurrenz machen, führte Bürgermeister Jürgen Daul aus. Er habe sich mit Bürgermeister Fischer abgesprochen und „im Prinzip eine 1:1-Vorlage“ erarbeitet, auch vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) „ein klares Ja erhalten“, so Daul. Das bedeutet auch: Freies Parken in der Innenstadt gibt es weder in Holzminden noch in Höxter. Stattdessen: Ein Verzicht auf Sondernutzungsgebühren für Warenauslegung und Werbung und Außengastronomie – auch auf nicht konzessionierten Flächen – bis Jahresende. (spe)

