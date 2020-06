Freitag, 12. Juni 2020

Rat Holzminden beschließt: Haus der Düfte und Aromen heißt „SENSORIA“

Ein früher Blick in die Ausstellung von „SENSORIA“. Zeichnung: MuseoConsult

Holzminden. Das Haus der Düfte und Aromen, das die Stadt Holzminden in der Oberen Straße bauen will, soll den Namen „SENSORIA Düfte & Aromen Holzminden“ tragen. Das hat der Rat der Stadt Holzminden in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der Rat folgt damit dem Vorschlag der Projektgruppe, die über den Namen in ihrer Sitzung am 20. Mai intensiv diskutiert hatte. Aus einer Vielzahl von Vorschlägen hatte sich „AURA“, „AROMA“ und „SENSORIA“ herauskristallisiert. Letzteren Namen hatten alle Mitglieder der Gruppe für das Prestigeprojekt vorgeschlagen.

Ebenfalls nahm der Rat der Stadt das Angebot der Bürgerstiftung Holzminden zur Unterstützung für kuratorische Leistungen und Projektkoordination für das Haus der Düfte und Aromen an. Die Bürgerstiftung will das Projekt weiter unterstützen und das Büro MuseoConsult für die Projektkoordination von Gebäude und Ausstellung beauftragen.

Keine Mehrheit im Rat fand indes der Antrag der zur Mehrheitsgruppe gehörenden GFH-Fraktion. Für seine Fraktion hatte Gerd Schläger beantragt, die Umsetzung der Erlebniswelt einzustellen, „wenn der Förderantrag bei der NBank nicht die angestrebte 60-prozentige Förderung erhält oder ein beschlossenes Projekt der Stadt Holzminden zeitlich oder finanziell verzögert oder nicht umghesetzt wird“. (spe)

