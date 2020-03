Dienstag, 03. März 2020

Rat Holzminden beschließt: HAWK kann an der Böntalstraße bauen

Nun kann die Planung für den Standort Böntalstraße beginnen.

Holzminden. Erwartungsgemäß hat der Stadtrat Holzminden am Dienstagabend mit großer Mehrheit den Beschluss gefasst, das Grundstück zwischen Böntalstraße und Unterem Teich für einen HAWK-Neubau freizugeben. Die Grünfläche zwischen Landessparkasse und HAWK-Altbau befindet sich in Landesbesitz, für eine Bebauung muss die Stadt Holzminden aber bauplanungsrechtlich zustimmen. Bislang war eine Bebauung nicht möglich und nicht gewünscht gewesen. In der Ratssitzung wurden noch einmal zahlreiche Argumente ausgetauscht, auch Bürger, die das Grundstück als Teil des Parks und der „Grünen Lunge“ weiter unbebaut sehen wollten, meldeten sich zu Wort. Ein Antrag der Grünen-Fraktion, zum Bau-Standort Böntalstraße eine Einwohnerbefragung durchzuführen, fand keine Mehrheit. Am Ende setzten sich jene durch, die die HAWK am Standort stärken und ihr den Neubau auf dem Wunsch-Standort ermöglichen wollten. Für alle Kritiker dieser Lösung bleibt als Trost der Verweis auf die Mitsprache der Stadt im nun anstehenden Planänderungsverfahren in Gestaltungsfragen und die Möglichkeit, den Neubau möglichst nahe an das Gebäude der Landessparkasse zu rücken. HAWK-Präsident Dr. Hudy verfolgte die Debatte und Abstimmung im Ratssitzungssaal, zusammen mit gerade einmal 17 interessierten Bürgern. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 5. März