Montag, 07. Januar 2019

Rat Holzminden beschließt mit dem Haushalt Millionen-Investitionen

Eine kleine Investition ist die Renovierung der Künstlergarderobe in der Stadthalle. Sie soll ein WC bekommen. Foto: spe

Holzminden. Auch für die finanziell vergleichsweise sehr gut aufgestellte Stadt Holzminden gehen die goldenen Zeiten mit locker erwirtschafteten Haushaltsüberschüssen zu Ende. Das wird in den nächsten Jahren eine verstärkte Aufgabenkritik und das lange geforderte (und auch bereits beschlossene) Setzen von Prioritäten zur Folge haben müssen. Das sieht auch die Stadtkämmerin Alena Friese so. Die eingeplanten Gewerbesteuereinnahmen werden nach konservativer Berechnung gegenüber dem Ansatz 2018 um rund zwei Millionen auf 17,7 Millionen Euro sinken, was Friese vor allem mit einer sich verschlechternden Wirtschaftslage erklärt. (2017 nahm die Stadt 29,4 Millionen Euro an Gewerbesteuern ein.)Die Personalaufwendungen der Stadt steigen um 1,2 Millionen auf 13, 5 Millionen Euro. Davon entfallen 40 Prozent auf den Bereich Jugend, Familie und Soziales. 600.000 Euro sind für die Unterhaltung von Straßen eingeplant, 650.000 Euro für das Frei- und Hallenbad. Die abgeschafften Straßenausbaubeiträge sind weiterhin nicht gegenfinanziert, und große Investitionen wie der Neubau der Astrid-Lindgren-Schule (13 Millionen Euro), des Feuerwehrhauses (15 Millionen) und Kita-Erweiterungen sind in den nächsten Jahren zu stemmen. (spe)

