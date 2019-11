Donnerstag, 21. November 2019

Rat Holzminden lehnt Antrag ab: Vorerst kein „klimagerechtes Verkehrszentrum“

Wegen der Rampen: Die Parksituation für Fahrräder und Kurzzeitparker am Bahnhof wird sich ändern. Foto: spe

Holzminden. Der Antrag der Fraktionen Bündnis 90/ und Die Linke auf ein „klimagerechtes Verkehrszentrum“, also die Überplanung des Bahnhofsumfeldes mit dem Ziel, einen zentralen und barrierefreien Verknüpfungspunkt zwischen Bahn, Bus, Rad und Kfz zu schaffen, ist mit großer Mehrheit und mit Ansage gescheitert. Zwar stimmten die CDU-Fraktion und Dr. Profeta von der UWG dafür, den acht Ja-Stimmen standen aber schließlich 16 Gegenstimmen gegenüber, sechs Ratsmitglieder enthielten sich. Dabei ging es nicht grundsätzlich gegen die im Antrag aufgezählten Argumente, uneinig war man sich über den richtigen Zeitpunkt, entsprechende Beschlüsse zu fassen. Während die Antragsteller argumentieren, die Stadt müsse umgehend mit der Planung in die Strümpfe kommen, auch mit der Beantragung von Fördermitteln, verwiesen die Kritiker auf die noch nicht vorliegende Planung der Bahn, die den Bahnhof bis 2022 barrierefrei ausbauen will mit Rampen und höhergelegten Bahnsteigkanten. Dass eine abgestimmte und möglichst zeitgleiche Umsetzung der Bauarbeiten sinnvoll ist, da war man sich im Grunde wieder einig. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 22. November