Montag, 25. November 2019

Rat Holzminden will vor Beschlüssen Radverkehrskonzept abwarten

Ein Radverkehrskonzepot soll das Radfahren in Holzminden erleichtern. Foto: spe

Holzminden. Mit dem Beschluss zum Klimaschutz hat sich der Rat der Stadt Holzminden verpflichtet, Vorschläge für konkrete Maßnahmen zur Einsparung von CO2 zu entwickeln. Mit dem Antrag, ein „klimagerechtes Verkehrszentrum“ rund um den Bahnhof zu entwickeln, zusammen mit der Fraktion der Linkspartei eingebracht, sind die Grünen im Stadtrat gescheitert (der TAH berichtete). Auch zwei weitere Anträge, die sich entfernt mit dem Thema Klimaschutz befassen, scheiterten in der jüngsten Ratssitzung deutlich: die Begrünung von Buswartehäuschen und „auf Verbesserung des Radverkehrs“ durch Freigabe von Einbahnstraßen für Radfahrer entgegen der Einbahnrichtung. Der Stadtrat will erst das beauftragte Radverkehrskonzept abwarten. Einstimmig angenommen hingegen wurde der Grünen-Antrag, eine „Solarberatung“ in Anspruch zu nehmen. Der Rat beauftragte die Verwaltung, „möglichst bis Ende 2019 die Solarberatung der Klimaschutz- und Energieagentur des Landes Niedersachsen (KEAN) für zwei Gebäude in Anspruch zu nehmen“. Die Verwaltung soll die Ergebnisse dann im Ausschuss berichten. (spe)

