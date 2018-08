Mittwoch, 22. August 2018

Rat vertagt Entscheidung über Umbenennung der Heusingerstraße

Umbenennen oder nicht? Die Heusingerstraße in Holzminden. Foto: spe

Holzminden. Noch als fraktionsloser Ratsherr hatte Dr. Adriano Profeta seinen Antrag auf Umbenennung der Heusingerstraße in „Straße des 20. Juli“ gestellt (der TAH berichtete). Seine Begründung: „Nach jemandem, der einen Angriffskrieg gegen Russland mitorganisiert hat und bis zuletzt hinter Adolf Hitler stand, sollte keine Straße benannt werden.“ Adolf Heusinger (1897 bis 1982) wuchs in Holzminden auf war nach dem Zweiten Weltkrieg erster Generalinspekteur der Bundeswehr. Eigentlich hätte der Rat der Stadt Holzminden über den Antrag in seiner Sitzung am Dienstag abstimmen sollen. Doch der Punkt wurde von der Tagesordnung abgesetzt, Antragsteller Profeta zog ihn zurück, will aber grundsätzlich daran festhalten, wie er nach der Ratssitzung gegenüber dem TAH erklärte. Es gibt noch Beratungsbedarf im Fachausschuss, aber auch in Profetas neuer Fraktion, der UWG, der er sich vor wenigen Tagen angeschlossen hat, und damit auch in der Mehrheitsgruppe im Stadtrat. Ob sein Antrag dort mitgetragen wird, wird sich zeigen. Dass das Thema auf der Tagesordnung bleibt, dafür werden auch die Oppositionsfraktionen von SPD, Grünen und Linke sorgen. Sie haben mittlerweile einen eigenen, gemeinsamen Antrag auf Umbenennung der Heusingerstraße eingebracht, der ebenfalls nicht zur Beratung kam. Sie wollen die Heusingerstraße „endlich im demokratischen Sinne umwidmen“ – in „Freya-von-Moltke-Straße“. (spe)

