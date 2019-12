Montag, 09. Dezember 2019

Rats-Showdown in Holzminden beginnt am Dienstag bereits um 16.30 Uhr!

Foto: spe

Holzminden. Zu seiner letzten Sitzung des Jahres kommt der Rat der Stadt Holzminden am Dienstag, 10. Dezember, bereits um 16.30 Uhr im Ratssitzungssaal des Stadthauses, Neue Straße 17, zusammen, also 30 Minuten früher als üblich. Es wird voraussichtlich eine lange Sitzung, unter anderem mit Verabschiedung des Haushalts und diversen Anträgen. Um den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wird es in gleich zwei Anträgen gehen. Wer dabei sein will, sollte rechtzeitig erscheinen. Vorab tagt an gleichem Ort allerdings der Verwaltungsausschuss, und der muss sich sputen. (spe)