Donnerstag, 05. Dezember 2019

Rechtsstreit Daul-Profeta ist wieder Thema im Stadtrat Holzminden

Wer ist hier das Opfer? Dr. Adriano Profeta (links) beim Vortrag. Foto: spe

Holzminden. Schon die Betitelung des Tagesordnungspunktes in öffentlicher Stadtratssitzung ließ Nichtalltägliches vermuten: „Aussprache über die schriftliche Stellungnahme Frau Augustins mit der Überschrift: Leserbrief des Herrn Dr. Profeta am 2.4.2019, Wissentliches/Vorsätzliches Vorbringen von unwahren Tatsachen – Aufnahme des Tagesordnungspunktes auf Antrag von Ratsherr Dr. Profeta“. Bevor es losging, wies Ratsvorsitzende Eleonore Roth-Schütz vorsorglich darauf hin, „dass nur sachinhaltliche Auskünfte gegeben werden dürfen“. Es ging abermals um den Rechtsstreit zwischen Jürgen Daul und Dr. Adriano Profeta, um öffentliche Aussagen des Letzteren in Bezug auf die Müll- beziehungsweise Meldoo-App und über des Bürgermeisters Position und Äußerungen dazu. Daul hatte Profeta verklagt, hatte auf Unterlassung und Widerruf von Äußerungen geklagt, sah Unwahres über sich verbreitet. Jürgen Daul vertrat die Ansicht, es handele sich um eine privatrechtliche Auseinandersetzung (der TAH berichtete). Das Amtsgericht Holzminden sah das anders und sich nicht zuständig: Keine bürgerlich-rechtliche Streitigkeit liege hier vor, sondern eine öffentlich-rechtliche. Inzwischen geht es nicht nur um Recht, sondern auch um viel Geld. Weil ja nun vielleicht von einem Rechtsstreit unter Amtsträgern auszugehen ist, verlangt Dr. Profeta die Übernahme seiner Anwaltskosten von deutlich mehr als 1.000 Euro durch die Stadt Holzminden. Außerdem hat er seinerseits den Hauptverwaltungsbeamten und die Justiziarin der Stadt aufgefordert, die schriftlich gegen ihn vorgebrachten „Behauptungen“ zurückzunehmen. (spe)

Den ausführlichen Artikel mit Stimmen aus dem Rat und Kommentar lesen Sie im TAH vom 5. Dezember