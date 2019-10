Donnerstag, 03. Oktober 2019

Rechtzeitig Karten sichern fürs PreBie in Holzminden!

DJ Patrick Vergin ist der Sound-Experte an den Reglern. Foto: Patrick Vergin

Holzminden. Nur noch vier Wochen bis zum PreBie 2019! Der Vorverkauf für die so traditionsreiche wie ewig junge Party in der Stadthalle Holzminden läuft auf Hochtouren. Am Sonnabend, 2. November, steigt das Presse- und Bierfest, diesmal schon eine Stunde früher: Beginn ist um 21 Uhr, Einlass um 20 Uhr in der Hoffnung, dass die Gäste entsprechend früher auf Partytemperatur sein werden. Dafür wollen auf der Bühne die Band „Steam“ und DJ Patrick Vergin mit dem richtigen Musik-Mix sorgen. Für das Ambiente, die gastronomische Infrastruktur und perfektes PreBie-Feeling sorgen die Veranstalter Täglicher Anzeiger, Brauerei Allersheim und GaudiGastronomie – und natürlich die vielen gut gelaunten Besucher selbst. Denn das ist es, was dieses Event so besonders macht: Hier trifft sich alle Jahre wieder die PreBie-Familie – und das fühlt sich an wie heimkommen! Wer dabei sein will, sollte sich nicht auf die Abendkasse verlassen, sondern sich rechtzeitig Karten sichern! Karten gibt es im Vorverkauf – ein Getränk inklusive – beim TAH und beim Stadtmarketing in Holzminden. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 4. Oktober