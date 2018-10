Montag, 29. Oktober 2018

Reformationstag: Müllabfuhr verschiebt sich

Mittwoch kommt die Müllabfuhr nicht, dafür am Sonnabend.

Kreis Holzminden. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Holzminden weist per Pressemitteilung darauf hin, dass sich durch den Feiertag in dieser Woche die Müllabfuhrtermine verschieben.

Der Reformationstag am 31. Oktober ist seit diesem Jahr in Niedersachsen ein regelmäßiger, gesetzlicher Feiertag. Als der AWH-Entsorgungskalender gedruckt wurde, war dies allerdings noch nicht entschieden und bekannt. Im Gegensatz zum Online-Terminkalender, bei dem der neue Feiertag inzwischen eingearbeitet ist, stehen deshalb in der Druckversion noch Abfuhrtermine für den entsprechenden Mittwoch. Durch den zusätzlichen Feiertag verschieben sich die Abfuhrtermine um jeweils einen Tag. Das heißt, dass alle Abfuhrtermine von Mittwoch, 31. Oktober, auf Donnerstag, 1. November, und die Donnerstagstermine dafür auf Freitag, 2. November, gelegt werden. Die Freitagstermine schließlich, werden dann am Sonnabend, 3. November, abgeholt. Die Abfallwirtschaft bittet Ihre Kunden um Beachtung.