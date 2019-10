Freitag, 25. Oktober 2019

Regional zäher Hochnebel

Die Prognose von WetterOnline für die nächsten Tage.

Das Wochenende startet verbreitet sonnig und warm, prognostizieren die Experten von WetterOnline, schicken jedoch ein Aber hinterher: Regional halten sich zähe Hochnebelfelder. Und: Von Nordwesten kündigen bereits dichtere Wolken eine nahende Kaltfront an.

Am Samstag bringt uns Hoch Majla nochmals einen verbreitet freundlichen Herbsttag. Nach Nebelauflösung scheint besonders in der Landesmitte vielerorts die Sonne. Im Süden bleibt es dagegen mancherorts länger trüb. An den Küsten deuten ein lebhafter Wind und dichtere Wolken bereits den Wetterumschwung an. Die Höchstwerte liegen meist bei knapp 20 Grad, im Dauergrau bleibt es kühler.

Am Sonntag gibt es im Süden noch einmal sonniges und warmes Ausflugswetter. In der Nordhälfte bringt eine Kaltfront jedoch deutlich kühleres und wechselhafteres Wetter. Von der Nord- und Ostsee bis etwa zum Main bleibt es dabei den ganzen Tag bedeckt. Die Temperaturen erreichen in Bayern Werte bis 22 Grad, im Nordwesten zeigt das Thermometer 13 Grad an.

Zum Start in die neue Woche verdrängt die Polarluft auch im Süden die Wärme. Landesweit erreichen die Höchstwerte dann kaum noch die 10-Grad-Marke. An den Alpen ist Schnee bis in tiefere Lage möglich. In den verbleibenden Oktobertagen stellt sich kühles, aber ruhiges Herbstwetter ein. Nachts droht regional Frost.