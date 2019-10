Freitag, 25. Oktober 2019

Regionalbus Braunschweig feiert in Holzminden 30. Geburtstag

Gastgeber und Gäste zur Jubiläumsfeier der RBB. Foto: ap

Holzminden. 1989 gilt als turbulentes Jahr wegen des Mauerfalls. Während vor 30 Jahren Deutschland Kopf steht, wandelt die Deutsche Bundesbahn Bahn- und Postbusse in eigenständige Regionalgesellschaften um. Die Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) ist geboren. Beim Festakt zum 30. Geburtstag am Freitag sind neben Vertretern aus Wirtschaft und Politik auch einige Busse zu Gast, die es in sich haben und in Richtung Zukunft weisen. (ap)

