Dienstag, 18. Februar 2020

Regionale Musiker geben Benefizkonzert für den Naschgarten Holzminden

Mit Leben erfüllt: Der Naschgarten an der Bleiche beim Herbstfest 2018. Foto: spe

Holzminden. Es ist ein vielfältiges Konzert, das es in dieser Konstellation noch nicht gegeben hat. Die Naschgartenförderer um Karlheinz Klammt und die Michaelisgemeinde laden am Sonnabend, 29. Februar, dazu ein, fünf Musiker der Region kennenzulernen oder in bislang unbekannter Zusammensetzung neu zu erleben. Anstelle eines anfallenden Eintrittsgeldes werden die Besucher um Spenden für den Naschgarten an der Holzmindener Bleiche gebeten. Das zweite Naschgarten-Benefiz-Konzert, nach vierjähriger Pause, beginnt um 19 Uhr im Gemeindesaal der Michaeliskirche, Dr.-Jasper-Straße 18 in Holzminden. Es werden drei Hauptacts zu hören sein: Gitarrist Karlheinz Fey, das Trio SAM und die junge Sängerin Lara Weber. (beb)

