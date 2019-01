Freitag, 25. Januar 2019

Regnerisch und deutlich milder

Der Wetterausblick aufs Wochenende. wetteronline.de

Regen und milde Luft vertreiben am Wochenende die Frostluft. Nur anfangs ist im Südosten noch Schnee oder gefrierender Regen mit gefährlicher Glätte dabei. Nächste Woche wird es dann wieder kälter, so die Wetterexperten von wetteronline in ihrer Wochenendprognose.

Am Samstag fällt verbreitet Regen, im Südosten und Osten anfangs auch Schnee oder gefrierender Regen. Auf noch gefrorenem Boden besteht verbreitet Glättegefahr durch Schnee und Eis. Vormittags ist es vor allem in Bayern noch frostig, im Tagesverlauf steigen die Temperaturen fast überall auf milde 3 bis 7 Grad an. Nur ganz im Nordosten bleibt es kälter.

Der Sonntag wird regnerisch und vor allem im Süden sehr windig, auf den Bergen muss mit Sturmböen gerechnet werden. Richtung Rügen und Uckermark ist weiter Schneeregen oder auch nasser Schnee dabei. Die Temperaturen erreichen nochmals 3 bis 7 Grad, abends fließt aber im Nordwesten schon wieder kältere Luft ein.

Der Montag bringt windiges Schauerwetter mit. Bis ins Flachland Schneeflocken dabei, örtlich gibt es auch Graupelschauer mit Blitz und Donner. An den Folgetagen bleibt es nasskalt mit weiteren Schnee- und Regenfällen. Tagsüber liegen die Werte meist knapp über dem Gefrierpunkt, nachts gibt es verbreitet leichten bis mäßigen Frost.