Montag, 14. Oktober 2019

Reileifzer haben Taifun „Hagibis“ und Erdbeben in Japan miterlebt

Diese Wetterkarte zeigte eindrucksvoll, was da auf Tokio zukam.

Reileifzen/Tokio . Wenn nicht im letzten Moment doch noch etwas dazwischen gekommen ist, dann müsste die kleine Rest-Reisegruppe aus Reileifzen am Montag aus Japan abgeflogen und spätestens am Dienstag in der Heimat angekommen sein. Nach knapp zwei herrlichen Wochen voller positiver Erlebnisse und Eindrücke (der TAH berichtete bereits zur „Halbzeit“), bescherte der Wettergott den Reileifzern zum Schluss (am Sonnabend) eine Unwetter-Katastrophe, auf die sie gern verzichtet hätten. Der Taifun „Hagibis“ fegte mit unglaublicher Kraft über Tokio hinweg – nachdem bereits ein Erdbeben der Stärke 5,3 das Hotel der Deutschen zum Wackeln brachte. Am Sonntag meldeten sie auf ihrem Reise-Tagebuch im Internet: „Wir leben noch...“ (rei)

