Montag, 29. April 2019

„Reiner Wahnsinn“ kommt nach Holzminden

In der Mittleren Straße 9 eröffnet ein Tattoo-Studio. Foto: ap

Holzminden.. Das Tattoo- und Piercingstudio aus Detmold „Reiner Wahnsinn“ eröffnet ein Studio in der Mittleren Straße 9 in Holzminden. Aktuell renoviert der Betreiber Reiner Fleischer fleißig in dem kleinen Schaufenster neben dem Reformhaus. Am Sonnabend, 1. Juni, soll das neue Studio als zweites Standbein des Ehepaars Fleischer dann in Holzminden neueröffnen. Reiner Fleischer betreibt bereits seit 27 Jahren mit seiner Frau Christel Fleischer gemeinsam „Reiner Wahnsinn“ in Detmold – er tätowiert, sie pierct. Der 53-Jährige sei Mitglied beim Motorrad-Club „MC Flame Eye‘s“, wie er erzählt. Viele andere Mitglieder seien rund um Holzminden in dem Club aktiv. „Die Jungs sind hier, warum soll ich dann nicht auch hier sein?“, gibt er als Grund an. Somit hat Reiner Fleischer auch schon mal seinen festen Kundenstamm in Holzminden. Voraussichtlich soll das neue Tattoo- und Piercingstudio „Reiner Wahnsinn“ dann zehn Tage monatlich sowie jeden zweiten Sonnabend geöffnet haben. „Der neue Laden wird was für das Auge sein. Ein ganz heller, schicker Laden“, kündigt der Tätowierer an, „ganz anders, als andere Studios“. Bis dahin laufen jetzt erstmal die Umbaumaßnahmen in dem noch leeren Schaufenster. (ap)